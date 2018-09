Slecht nieuws voor alle renners in de Vuelta

De rit van zondag is namelijk de zwaarste van allemaal.

Lagos de Covadonga is een van dé legendarische cols in de moderne geschiedenis van de Vuelta. Zondag eindigt de Ronde er al voor de 21e keer. Volgende week zaterdag is er nog wel de vreselijke rit in Andorra, maar eigenlijk is dit – alleen al qua hoogtemeters (3.940) – de koninginnenrit.

Quintana

Ook al omdat de Mirador del Fito twee keer wordt beklommen. Gemiddelde stijgingspercentage: 11 procent. „We krijgen zondag een finale van negentig kilometer lang”, stelde Pablo Lastras, die hoopt dat hij zondagavond Nairo Quintana in de leiderstrui ziet. „Zondagavond kennen we de eerste drie van deze Vuelta, zij het in willekeurige volgorde.”

De laatste finish en dus winnaar op de Covadonga was twee jaar geleden. Quintana pakte de dagzegeen koerste vervolgens in het rood naar Madrid. De Colombiaan won de Vuelta dat jaar.

Simon Yates heeft 20 seconden voorsprong op Valverde en 25 op Quintana. „Ik kijk uit naar de rit van zondag met aankomst op de Lagos de Covadonga. Het is een andere inspanning dan die van vandaag. Zelf houd ik meer van een lange klim, want op zo’n aankomst als vandaag koers je de hele tijd op je limiet. Ik hoop dat ik morgen opnieuw goede benen heb. Movistar toonde zich sterk vandaag. Quintana was al in orde gisteren en wist toen mijn aanval te beantwoorden en zelfs enkele seconden (zes) te nemen. Dat hoort erbij in koers, vandaag verloor hij er dan weer zeven op mij aan de finish. Het wordt zeker nog een felle strijd.”