Steve Nash en Jason Kidd officieel in NBA Hall of Fame

Kidd werd tussen 1994 en 2013 tien keer geselecteerd voor het All Star Game en is de op een na beste assistgever in de geschiedenis van de NBA. In het klassement van de intercepties staat hij op de derde plaats. Met Dallas Mavericks won hij de titel in 2011 en met de Verenigde Staten werd hij olympisch kampioen in 2000 en 2008.

Nash werd dan weer twee keer uitgeroepen tot beste speler (MVP), in 2005 en 2006. Met Phoenix Suns, het team waarvoor hij bijna heel zijn carrière speelde (1996-1998 en 2004-2012) veroverde hij nooit een NBA-titel, maar hij werd wel acht keer opgenomen in het All Star Team.

Eind maart werden Grant Hill en Ray Allen al opgenomen in de Hall of Fame.