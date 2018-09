Roda JC geeft voorsprong in slotfase weg

Een kwartier voor tijd keken de Nijmegenaren nog tegen een 2-1-achterstand aan.

Mario Engels zette Roda JC al in de zevende minuut op voorsprong en na een half uur maakte Jonathan Okita, die recent door NEC werd overgenomen van MVV, gelijk.

Mitchel Paulissen maakte na een klein uur de 2-1, maar in de slotfase was NEC nog twee keer trefzeker. Kort nadat Roda de lat had geraakt, maakte Sven Braken opnieuw gelijk. Anass Achahbar benutte tien minuten voor tijd een door Bas Nijhuis toegekende penalty.

NEC is na vier duels nog zonder nederlaag in de eerste divisie en staat op tien punten. Cambuur staat ook op tien punten en Go Ahead Eagles is de enige club met vier overwinningen.

Eerder op de avond verloor FC Twente in eigen stadion met 2-1 van TOP Oss. Maandagavond wordt de vierde speelronde afgesloten met Jong AZ-Jong Ajax.