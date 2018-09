Rel US Open-finale: huilende en klagende Serena Williams verliest

De tweede set in het Arthur Ashe Stadium verliep erg chaotisch. Scheidsrechter Carlos Ramos eiste een hoofdrol voor zich op. Hij beschuldigde Williams van vals spel (coaching op de baan) en gaf haar daarvoor een tweede waarschuwing. In het tennis verlies je daardoor een punt.

Williams probeerde daarna duidelijk te maken dat ze altijd volgens de regels speelt. „Je moet je verontschuldigen. Hoe durf je te beweren dat ik valsspeelde. Je hebt een punt van me afgepakt. Je bent een dief”, zei ze tegen Ramos. Daarmee was voor hem de maat vol. De umpire deelde een derde waarschuwing uit. In het tennis betekent het dat je dan een game verliest.

Tranen

Osaka kwam daardoor in de tweede set van 4-3 op 5-3. Williams probeerde daarna nog in te praten op de hoofdscheidsrechters en liet daarbij haar tranen de vrije loop. „Dit is niet eerlijk”, zei ze onder meer.

De beslissing werd niet teruggedraaid. Williams won nog wel overtuigend haar eigen opslagbeurt, maar Osaka bleef vervolgens koel onder alle commotie en maakte de partij af.

Osaka

Osaka was tot de US Open op een grandslamtoernooi nog nooit verder gekomen dan de vierde ronde. Dat was dit jaar op de Australian Open. Ze is de eerste Japanse die in het enkelspel een grandslamtoernooi op haar naam schrijft.

Williams had bij winst op 24 grandslamtitels gestaan. Daarmee zou ze op gelijke hoogte zijn gekomen met de Australische recordhoudster Margaret Court.

Speech Serena

Serena wilde het na de turbulente slotfase van de finale van de US Open niet meer over de umpire hebben. „Laten we positief blijven en Naomi toejuichen.”

In eerste instantie werd de journalist die de Amerikaanse interviewde uitgefloten, maar daar wilde Serena niets van weten. „Zij speelde goed en het is haar eerste grandslam-zege. Ik weet dat ik aan schelden was en jullie net aan het fluiten. Maar laten we positief blijven. Gefeliciteerd Naomi. En laten we stoppen met uitjouwen allemaal.”

Ze vervolgde: „Jullie zijn het beste publiek ter wereld. Hopelijk tot volgend jaar, hoop het wel. Wie weet!Bedankt allemaal.”