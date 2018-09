Serena Williams: ’Laten we positief blijven en Naomi toejuichen’

In eerste instantie werd de journalist die de Amerikaanse interviewde uitgefloten, maar daar wilde Serena niets van weten. „Zij speelde goed en het is haar eerste grandslam-zege. Ik weet dat ik aan schelden was en jullie net aan het fluiten. Maar laten we positief blijven. Gefeliciteerd Naomi. En laten we stoppen met uitjouwen allemaal.”

Ze vervolgde: „Jullie zijn het beste publiek ter wereld. Hopelijk tot volgend jaar, hoop het wel. Wie weet!Bedankt allemaal.”

Naomi Osaka won voor het eerst in haar nog jonge tennisloopbaan een grandslamtoernooi . De twintigjarige Japanse tennisster zette in de finale van de US Open de 36-jarige huilende en klagende Williams in twee sets aan de kant: 6-2 6-4. De partij duurde 1 uur en 19 minuten.

De tweede set in het Arthur Ashe Stadium verliep erg chaotisch. Scheidsrechter Carlos Ramos eiste een hoofdrol voor zich op. Hij gaf Williams een derde waarschuwing toen de Amerikaanse hem „een dief” noemde toen ze een punt niet toegewezen kreeg.

In het tennis verlies je bij een tweede waarschuwing een punt en bij een derde waarschuwing zelfs een game. Dat overkwam Williams dus. Zonder een game te hoeven spelen kwam Osaka in de tweede set van 4-3 op 5-3. Williams probeerde daarna nog in te praten op de hoofdscheidsrechters en liet daarbij haar tranen de vrije loop. „Dit is niet eerlijk”, zei ze onder meer.

De beslissing werd niet teruggedraaid. Williams won nog wel overtuigend haar eigen opslagbeurt, maar Osaka bleef vervolgens koel onder alle commotie en maakte de partij af.