Florian Grillitsch keert na jaar bij Ajax terug op oude nest

Grillitsch (27) speelde in totaal achttien keer in het shirt van Ajax, voornamelijk als invaller. Hij kwam vorig jaar transfervrij over van Hoffenheim.

De middenvelder was tussen 2017 en 2022 al actief voor de club uit de Duitse Bundesliga. Hoffenheim eindigde afgelopen seizoen als twaalfde in de Bundesliga.

„Ik ben erg blij dat ik terug ben bij Hoffenheim”, zegt Grillitsch op de website van de club. „De afgelopen week heb ik een aantal opties overwogen en ik heb nu de beslissing genomen om terug te keren. Ik weet precies waar TSG voor staat en wat ervoor nodig is om hier succesvol te zijn. De afgelopen maanden hebben me zeker verder gebracht in mijn ontwikkeling en ik kijk ernaar uit om hier vanaf dag één weer volop aan de slag te gaan.”