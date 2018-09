Mighty Mike heeft geen woorden voor keiharde afstraffing

De regerend wereldkampioen kreeg met een 6-1 nederlaag een voor hem ongekend harde draai om de oren van een speler die daartoe niet in staat geacht werd. „Wat moet ik zeggen...”, vroeg Van Gerwen zich op zijn twitteraccount af.

„Soms lukt het gewoon niet en vanavond was het zo’n avond. Ik heb er geen excuses of uitleg voor en kan alleen zeggen dat Willie O’Connor het fantastisch heeft gedaan. Ook wil ik jullie als publiek bedanken, vooral voor het toejuichen van mij na de wedstrijd.”

De Graaf

Ondanks dat er met Jeffrey de Graaf nog maar één Nederlander in het toernooi in Maastricht zit, hoopt Van Gerwen er nog het beste van voor de fans. „Hopelijk hebben jullie een fantastische finaledag. Ik heb een kleine pauze en ben dan klaar voor de business”, kijkt Mighty Mike alvast vooruit naar het najaar, waarin onder meer de Champions League of Darts, World Grand Prix, het EK, de World Series Finals, de Players Championship Finals en natuurlijk het WK op het programma staan.