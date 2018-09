Twintig jaar na ’Staelens’ is ’Kluivert’ terug op het gras van Stade de France

Kluivert senior startte op 13 juni 1998 in de basiself van Oranje dat in Saint-Denis de eerste groepswedstrijd van het WK tegen België afwerkte. Met een kopbal die van de doellijn werd gehaald en een knappe ’voorassist’ op een grote kans voor Dennis Bergkamp liet de spits zich na rust nadrukkelijk gelden tegen de Belgen.

De basiself van Oranje tijdens de bewuste WK-wedstrijd tegen België. Staand vanaf links: Edwin van der Sar, Clarence Seedorf, Jaap Stam, Phillip Cocu, Ronald de Boer en Marc Overmars. Gehurkt: Arthur Numan, Jerrel Hasselbaink, Patrick Kluivert, Aron Winter en Frank de Boer. Ⓒ Hollandse Hoogte

Provocatie

Een provocatie van Lorenzo Staelens leverde Kluivert tien minuten voor tijd echter een rode kaart op. Scheidsrechter Pierluigi Collina had het voorval zelf niet waargenomen, maar werd er door zijn assistent op geattendeerd dat Kluivert Staelens een tik met zijn elleboog had gegeven. De Italiaan stuurde Kluivert zonder twijfel van het veld, waarna de aanvaller de groepsduels met Zuid-Korea en Mexico alsmede de achtste finale tegen Joegoslavië aan de kant bleef.

De elleboogstoot van Patrick Kluivert jegens Lorenzo Staelens.

Justin Kluivert was tijdens het WK van 1998 (waar zijn vader uiteindelijk nog ontzettend belangrijk was met prachtige goals tegen Argentinië en Brazilië) nog niet geboren, maar hoopt vurig dat bondscoach Ronald Koeman hem zondagavond speelminuten geeft. Koeman was tijdens het WK van 1998 assistent van de toenmalige bondscoach Guus Hiddink

Debutant

In maart van dit jaar liet de huidige keuzeheer Kluivert junior debuteren voor Oranje in het vriendschappelijke duel met Portugal. Afgelopen donderdag tegen Peru verdiende de aanvaller, die deze zomer verkaste van Ajax naar AS Roma, zijn tweede cap. Wellicht is er op het gras waar ook zijn vader memorabele voetstappen heeft liggen, voor Justin Kluivert zondagavond een mooi moment weggelegd.

Justin Kluivert (achtergrond) kijkt toe wat Ray Sandoval van Peru van plan is. Ⓒ Getty Images

Overigens keerde Patrick Kluivert met Oranje nog wel een keer eerder terug naar het Stade de France. In de voorbereiding op het WK van 2014, toen Kluivert assistent was van Louis van Gaal, verloor het Nederlands elftal met 2-0 van Frankrijk.