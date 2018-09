Strootman slachtoffer; De Jong in Oranje-basis

Het grootste slachtoffer is Kevin Strootman, die al 42 interlands achter zijn naam heeft, een mooie transfer naar Olympique Marseille maakte, maar tegen de wereldkampioen op de bank plaatsneemt. Ook Ruud Vormer is zijn basisplaats kwijt.

Pröpper en Promes

Omdat ook Wesley Sneijder er vanzelfsprekend niet bij is, maken Frenkie de Jong, Davy Pröpper en Quincy Promes hun opwachting. Voor De Jong is het zijn debuut in de Oranje-basis, nadat hij donderdag als invaller zijn eerste speelminuten kreeg.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Cillessen; Tete, De Ligt, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, Pröpper, De Jong; Promes, Depay, Babel.