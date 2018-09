Michael Johnson herstelt van beroerte

De Amerikaanse oud-atleet (50) meldde dat op Twitter. „Ik ben vorige week getroffen door een tia, een kleine beroerte. Het goede nieuws is dat ik inmiddels weer thuis ben bij mijn familie, zonder hartproblemen en op weg naar volledig herstel”, aldus Johnson.

Dubbelslag in 1996 en 2000

Op de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta was Johnson de eerste man die zowel de 200 als de 400 meter won. Hij ging met pensioen nadat hij op de Spelen van 2000 in Sydney met succes zijn titel op de 400 meter verdedigde. Zijn wereldrecord van 19,32 op de 200 meter hield twaalf jaar stand, totdat de Jamaicaanse sprintheld Usain Bolt het in 2008 verbeterde.

Het wereldrecord van Johnson op de 400 meter (43,18) werd pas na zeventien jaar uit de boeken gelopen door de Zuid-Afrikaan Wayde van Niekerk op de Olympische Spelen van 2016. „Een dergelijke miniberoerte kan iedereen treffen, zelfs als je ooit de snelste man op aarde was”, aldus Johnson.