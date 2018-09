Kane kraakt Makkelie na tumultueuze slotfase

„Of de goal had moeten tellen? Ja, honderd procent”, is aanvoerder Harry Kane duidelijk tegenover Sky Sports. De captain zag van dichtbij toe hoe Makkelie de 2-2 van Danny Welbeck annuleerde, omdat hij de Spaanse keeper David de Gea zou hebben gehinderd.

Verkeerde beslissing

„Op zulk soort momenten heb je een scheidsrechter nodig die sterk in zijn schoenen staat, iemand die geen verkeerde beslissingen onder druk neemt”, vervolgde Kane „Danny stond er gewoon toen De Gea de lucht in sprong. Hij viel op Danny en liet de bal los, er kwam geen overtreding aan te pas.”

Het was voor Engeland tijdens deze interlandperiode de enige wedstrijd in de Nations League. Spanje, dat door de 2-1 zege op Wembley bovenaan staat, neemt het dinsdag op tegen Kroatië. De vice-wereldkampioen kwam nog niet in actie.