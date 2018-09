Bezzecchi verspeelt WK-leiding in spectaculaire Moto3

Hij versloeg op de streep de Spaanse pole-winnaar Jorge Martin met 0,06 seconde verschil. Toch voelde Martin zich ook een beetje winnaar, want door het uitvallen van Bezzecchi - die ook vorig jaar in Misano crashte - nam hij de leiding in de WK-stand over. Het podium werd volledig bezet door Honda-coureurs, met de Italiaan Fabio di Giannantonia op de derde plaats.

Massale crash

Voor de Spanjaard Aron Canet, die van de voorste rij startte, was de race al na twee ronden over door een zware crash. Ook vorig jaar eindigde zijn race met een ongeval. Canet werd de dupe van een massale crash nadat zijn landgenoot Jaume Masia met een high-sider ten val kwam. De coureurs die kort achter hem reden hadden geen kans meer om de machine van de Spanjaard te ontwijken, waarbij Canet, Bulega, Sasaki (gebroken pols) en Bastianini ook hard ten val kwamen.

Stand WK Moto3: 1. Martin 166 punten, 2. Bezzecchi 158, 3. Di Giannantonio 137.