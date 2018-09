’Sir Mo’ voor vijfde keer op rij de beste in Newcastle

De Britse topatleet voerde vanaf het begin van de halve marathon het tempo aan en schudde na 17 kilometer zijn laatst overgebleven concurrent Jake Robertson los. Farah, meervoudig wereld- en olympisch kampioen op 5000 en 10.000 meter op de baan, finishte na 21,1 kilometer in 59 minuten en 26 seconden. Nieuw-Zeelander Robertson arriveerde als tweede, nog net binnen het uur in 59.57. De Belg Bashir Abdi werd derde in 1.00.43.

Chicago

Farah is in voorbereiding op de marathon van Chicago op 7 oktober. Het wordt zijn derde race over de klassieke afstand van 42,195 kilometer. De 35-jarige atleet, die als ’Sir Mo’ werd aangeduid op zijn startnummer, eindigde dit voorjaar als derde in de marathon van Londen in een Brits record van 2.06.21.

De Keniaanse Vivian Cheruiyot won de wedstrijd bij de vrouwen in 1.07.43. De Great North Run is een van de grootste hardloopevenementen ter wereld met ongeveer 57.000 deelnemers.