Bendsneyder weer puntloos, zesde zege Bagnaia

Bagnaia stond met zijn Kalex-bike voor de vijfde keer in dit seizoen op de pole position en behield meteen na de start op het Misano World Circuit Marco Simoncello zijn koppositie, die nimmer in gevaar kwam. Achter hem moest KTM-coureur Oliviera zich in de Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini vanaf P9 zien op te werken om zijn achterstand in de WK-stand niet verder te zien oplopen. De Portugees, die evenals Bagnaia volgend jaar naar de koningsklasse MotoGP overstapt, wist met zijn tweede plaats de schade te beperken, waardoor de titelstrijd in de competitieve Moto2 spannend blijft. Hij staat slechts acht punten achter op Bagnaia.

Schrotter probeert het

In de laatste ronde probeerde Marcel Schrotter hem nog van de tweede plaats te verdringen, maar de Duitser kwam in zijn inhaalpoging te wijd uit. Hij moest genoegen nemen met de derde plek, wat zijn eerste podiumplaats in zijn 105e Moto2-race betekende.

In de titelstrijd speelt de Spanjaard Alex Marquez geen rol meer. De broer van Marc Marquez kwam ten val doordat hij werd aangereden door zijn landgenoot Augusto Fernandez. Voor Luca Marini, de halfbroer van Valentino Rossi, verliep zijn thuisrace teleurstellend, doordat hij door een technisch defect moest opgeven.

Bendsneyder 20e

Bo Bendsneyder kwam niet verder dan de 20e plaats, waar zijn teamgenoot Remy Gardner dankzij diverse uitvallers (onder andere crash Sam Lowes) in de WK-punten reed met zijn twaalfde plaats. De NTS RW-rijders Joe Roberts en Steven Odendaal kwamen vlak na elkaar over de finish in 17e en 18e positie. De Amerikaan Roberts verlaat volgend seizoen het Nederlandse team. Hij gaat voor het KTM-team Swiss Innovative Investors uitkomen als teamgenoot van Lowes.