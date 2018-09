Leicester City bindt sterkhouder

De verdediger van de Engelse ploeg verlengde zondag zijn contract bij The Foxes, waar hij nu tot medio 2023 vast ligt. De nu 25-jarige Maguire kwam vorig seizoen over van Hull City en kende bij Leicester een dusdanig goed jaar, dat bondscoach Gareth Southgate hem meenam naar het WK in Rusland.

Scoren tegen Zweden

Engeland reikte op de eindronde tot de halve finale en Maguire speelde alle zeven wedstrijden mee met de Three Lions. In de kwartfinale tegen Zweden opende Maguire de score met een kopbal uit een corner. Engeland won dat duel uiteindelijk met 2-0.

De centrale verdediger, die zaterdagavond met 2-1 verloor van Spanje, wekte met zijn spel de belangstelling van Manchester United. Tot een transfer naar Old Trafford kwam het deze zomer echter niet, en met de verbeterde verbintenis van Maguire in Leicester zal de club van trainer José Mourinho flink in de buidel moeten tasten als het de verdediger in een volgende transferperiode alsnog wil binden.

