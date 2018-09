Crash Lorenzo enige smet op Italiaans racefeest

Het Italiaanse feest had echter compleet kunnen zijn als de weliswaar Spanjaard Jorge Lorenzo niet vlak voor het einde ten val was gekomen, waardoor het Italiaanse merk Ducati een dubbele triomf door de neus werd geboord.

Van zijn uitglijder profiteerde WK-leider Marc Marquez die met zijn Honda onverhoeds tweede werd, terwijl merkgenoot Cal Crutchlow tot zijn grote verrassing de derde plaats in zijn schoot geworpen kreeg na wat Brit zelf „een eenzame race” noemde.

Waar Lorenzo na zijn supersnelle ronden in de kwalificatie (recordtijd) als de grote favoriet werd beschouwd en ook na de start de leiding nam, was het toch ’DesmoDovi’ die als een raket naar voren schoof en zijn teamgenoot van de koppositie drong. Daarna reed hij moeiteloos weg van Lorenzo en wereldkampioen Marquez die eerst nog Ducati’s prive-rijder Jack Miller met een brutale inhaalmanoeuvre van de derde plaats had verdreven.

Marquez en Lorenzo beseften dat tegen de snelheid van Dovizioso geen kruid gewassen was en concentreerden zich op de resterende podiumplaatsen. Nadat zij onderling van plekken wisselden, leek het pleit beslist toen Lorenzo zich los reed van Marquez en de Ducati-dubbel in zicht kwam. Twee ronden voor het einde van de race over 27 ronden gleed Marquez’ toekomstige teamgenoot bij Honda echter onderuit door de voorkant van zijn GP18 kwijt te raken. Hij raapte zijn machine nog wel op maar werd als zeventiende afgevlagd, vlak voor Miller die eerder was gecrasht. KTM-coureur Pol Espargaró die na zijn sleutelbeenbreuk zijn rentree maakte, had toen al opgegeven. De Spanjaard ondervond nog te veel pijn van zijn kwetsuur.

Marquez lachte na afloop in zijn vuistje. „Het was voor mij een moeilijk gevecht tegen de Ducati’s. Dovi was gewoon te snel. Ik kon alleen maar volgen. Mijn doel was dan ook om tweede te worden en dat is gelukt. Alleen niet op de manier die ik in gedachte had”, zei de WK-leider die Dovizioso naar de tweede plaats in de WK-stand zag opklimmen omdat Yamaha-coureur Valentino Rossi niet verder kwam dan een teleurstellende zevende plaats. Hun achterstand op Marquez is echter resp. 67 en 70 punten.

Voor de Italiaanse winnaar was het een bijzondere zege. Niet omdat het zijn derde overwinning van het seizoen was (en de zesde voor Ducati), maar omdat hij nog niet eerder de race op het Misano World Circuit Marco Simoncelli op zijn naam wist te schrijven. „Deze zege wilde ik altijd al. Ik deed alles perfect”, lachte de coureur die na afloop uitbundig werd toegezongen door de Italiaanse racefans waarvan de meesten niet in het rood maar Rossi-geel waren gestoken. Echter de Yamaha’s en Rossi lieten het afweten met een vijfde plaats voor Maverick Viñales en tiende plek voor Johann Zarco.