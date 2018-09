Van Baarle voorlopig buitenspel: ’Kan niet eens lopen’

Van Baarle ging in de twaalfde etappe van de Vuelta hard onderuit, nadat hij keihard in botsing kwam met iemand van de organisatie. Hoewel zijn team Sky hem nog niet naar huis heeft gestuurd, ziet Van Baarle het somber in.

„Ik heb onder andere last van mijn hamstring en mijn lies, Het doet gewoon superveel zeer. Ik kan niet gewoon lopen en loop met een kruk”, vertelt hij in gesprek met de NOS.

Hoewel de Nederlander goed verzorgd wordt in Spanje, is er nog geen verbetering zichtbaar. „Ik hoopte dat ik mij na die verzorging beter zou voelen, maar de pijn is hetzelfde gebleven. Lopen is al moeilijk, dus het heeft voor mij geen zin om in deze fysieke gesteldheid op de fiets te stappen.”

Op 26 september begint in Innsbruck al het WK tijdrijden, waar Van Baarle normaal gesproken aan zou meedoen. Op dit moment denkt hij daar nog niet aan. „Eerst weer normaal kunnen lopen.”