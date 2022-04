FOTO’S FC Emmen gehuldigd na promotie naar Eredivisie

Voetbal

Fortuna deelt forse dreun uit aan Sparta

Sparta Rotterdam mijmerde voor dit Paasweekeinde over een grote sprong op de ranglijst, maar de eerste van twee inhaalduels is in een grote deceptie geëindigd voor het team van trainer Henk Fraser. Fortuna Sittard was thuis in de degradatiekraker met 3-0 te sterk, waardoor Sparta laatste blijft in d...