Sport Kort: Gronkowski staat voor spectaculaire rentree in NFL

American football: Gronkowski staat voor spectaculaire rentree in NFL

00.22 uur: Rob Gronkowski staat voor een spectaculaire terugkeer in de NFL, de American footballcompetitie van de Verenigde Staten. Hij is dichtbij een overgang naar Tampa Bay Buccaneers.

Gronkowski nam twee jaar geleden afscheid van zijn professionele loopbaan. Hij was vervolgens nog even actief als worstelaar. Bij Tampa Bay Buccaneers wordt hij herenigd met Tom Brady. Het duo vormde een gouden combinatie bij New England Patriots, met wie ze driemaal de Super Bowl wonnen.

De zaakwaarnemer van Gronkowski heeft in verschillende Amerikaanse media bevestigd dat zijn speler voor een overgang naar Tampa Bay Buccaneers staat.