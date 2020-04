Sport Kort: O'Neill na jaren weg als bondscoach Noord-Ieren

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

O’Neill na acht jaar weg bij Noord-Ieren

Michael O'Neill heeft zijn baan als bondscoach van de voetballers van Noord-Ierland opgezegd. Hij wil zich volledig concentreren op zijn functie als hoofdtrainer van het Engelse Stoke City.

Onder de populaire O'Neill eindigde Noord-Ierland als derde in een kwalificatiepoule C voor het EK, achter Duitsland en Nederland. Die prestatie leverde de landenploeg een ticket op voor de play-offs voor de Europese eindronde, die vanwege het coronavirus naar de zomer van 2021 is uitgesteld.

O'Neill was acht jaar bondscoach van Noord-Ierland en plaatste zich met zijn ploeg voor de eindronde van het EK van 2016.

Cercle Brugge is trainer kwijt

13.18 uur: De Belgische voetbalclub Cercle Brugge moet op zoek naar een nieuwe trainer. De club meldt dat het aflopende contract met coach Bernd Storck op verzoek van de Duitser niet wordt verlengd.

Storck (57) volgde in oktober de ontslagen Fabien Mercadal op. Cercle stond toen laatste in de Jupiler Pro League, de hoogste Belgische voetbalklasse, met 3 punten uit tien duels. Bij het stopzetten van de competitie vanwege de coronacrisis had de ploeg inmiddels twee teams onder zich en was degradatie al voorkomen. „Cercle respecteert Bernds beslissing en zal zich nu richten op het aantrekken van een nieuwe coach”, aldus voorzitter Vincent Goemaere.

Voetballen: Zwitsers willen spelen zonder publiek

12.18 uur: Net als de Duitse Bundesliga hoopt ook de Zwitserse profvoetbalcompetitie het seizoen af te kunnen maken met zogenoemde ’spookduels’, wedstrijden waarbij geen toeschouwers welkom zijn. De Liga van het Alpenland heeft samen met het instituut voor infectieziekten en de universiteit van Bern een concept uitgewerkt dat aan de overheid wordt voorgelegd. De Swiss Football League (SFL) meldde dat woensdag, zonder dat er al data worden genoemd waarop de competitie kan worden hervat.

„Met de hervatting van de competitie met spookduels, gecombineerd met een risico-concept en onder wetenschappelijk toezicht, wil het topvoetbal een voorbeeld zijn voor de mogelijkheid spoedig te

Voetbal: Bouw superstadion Guangzhou van start

11.25 uur: Projectontwikkelaar Evergrande Group is begonnen met de bouw van het grootste voetbalstadion ter wereld. In de Chinese stad Guangzhou verrijst een voetbaltempel, die met een capaciteit van 100.000 toeschouwers net iets groter wordt dan Camp Nou, het stadion van FC Barcelona.

De bouw van het Guangzhou Evergrande Soccer Stadium - vanwege de vorm ook wel Lotusbloemstadion genoemd - is op 16 april begonnen en zou een kleine 1,5 miljard euro kosten. Bespeler wordt Evergrande Guangzhou, de titelverdediger in de Chinese Super League.

Het grootste sportstadion in de wereld blijft het 1-mei stadion of Rungrado-stadion in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Die multifunctionele accommodatie biedt plaats aan ongeveer 114.000 toeschouwers.

Het stadion in Guangzhou moet eind 2022 klaar zijn.

Biljarten: EK driebanden afgelast wegens maatregelen kabinet

11.07 uur: Het Europees kampioenschap driebanden, dat komende zomer in het Brabantse Berlicum zou worden gehouden, gaat niet door. Biljartbond KNBB moest tot afgelasting overgaan nadat premier Rutte dinsdag had bekendgemaakt dat het verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht is verlengd tot 1 september 2020. Het EK zou worden gehouden van 30 juni tot en met 4 juli. Dick Jaspers was de titelverdediger.

„We hadden ons erop verheugd met elkaar een prachtig evenement neer te zetten. Maar gezondheid van spelers, arbiters en publiek gaan voor”, zei Harry Mathijssen namens de organisatie. KNBB-voorzitter Garmt Kolhorn deelde die teleurstelling: „Zo’n geweldig kampioenschap binnen onze landsgrenzen, we keken er met zijn allen enorm naar uit. Maar gezien de ernst van de coronacrisis was er simpelweg geen andere optie.”

Paardensport: CHIO Aken definitief van de kalender

10.31 uur: Het CHIO van Aken, de grootste paardensportwedstrijd ter wereld, gaat dit jaar definitief niet door. De organisatie liet woensdag weten na een eerder uitstel ook af te zien van pogingen het evenement later dit jaar te houden. „Op dit moment gaat het alleen maar om de gezondheid van mensen”, aldus directeur Frank Kemperman.

De Nederlander zegt dat er gezien de nationale- en internationale ontwikkeling in de coronacrisis nog weinig uitzicht is op hoe het verder moet met grote sportevenementen. Die zijn, met publiek, vooralsnog verboden. In Duitsland wordt wel gedacht aan een hervatting van het voetbal in de Bundesliga, maar dan voor lege tribunes.

Voetbal: VW Hamme sluit fusie met failliete voetbalclub Lokeren uit

07.37 uur: Er komt geen fusie tussen de Belgische voetbalclubs VW Hamme en het failliete Sporting Lokeren. Het bestuur van de amateurclub stemde tegen het plan waardoor Lokeren op zoek moet naar een andere partner. Daarmee wil het voorkomen dat een herstart moet plaatsvinden op het laagste provinciale niveau nadat het maandag door de rechtbank van Dendermonde failliet werd verklaard.

Middels een fusie met Hamme zou de club onder de naam KSC Vigor Wuitens Lokeren volgend seizoen verder kunnen in derde amateurklasse. „Wij hebben de inhoud van de gesprekken die we voerden met Sporting Lokeren besproken met onze raad van bestuur”, meldt Ronny Van Acker, algemeen manager van VW Hamme . „Al snel waren wij eruit dat er geen samenwerking of fusie met Sporting Lokeren zal komen. Die beslissing werd unaniem genomen.”

Lokeren, in de jaren 70 en 80 een subtopper in België, kwam uit op het tweede profniveau.

American football: Gronkowski staat voor spectaculaire rentree in NFL

00.22 uur: Rob Gronkowski staat voor een spectaculaire terugkeer in de NFL, de American footballcompetitie van de Verenigde Staten. Hij is dichtbij een overgang naar Tampa Bay Buccaneers.

Gronkowski nam twee jaar geleden afscheid van zijn professionele loopbaan. Hij was vervolgens nog even actief als worstelaar. Bij Tampa Bay Buccaneers wordt hij herenigd met Tom Brady. Het duo vormde een gouden combinatie bij New England Patriots, met wie ze driemaal de Super Bowl wonnen.

De zaakwaarnemer van Gronkowski heeft in verschillende Amerikaanse media bevestigd dat zijn speler voor een overgang naar Tampa Bay Buccaneers staat.