Nations League: Frankrijk - Nederland, de cijfers

In de 14e minuut opende Kylian Mbappé de score voor de Fransen. In de 67e minuut tekende Ryan Babel voor de gelijkmaker. Het juichen bij Oranje was van korte duur. In de 75e minuut kegelde Olivier Giroud de bal op prachtige wijze achter doelman Jasper Cillessen; 2-1. Bekijk hier alle statistieken van het duel tussen Frankrijk en Nederland.

Voor Koeman was het na vijf oefeninterlands zijn eerste officiële wedstrijd als bondscoach van Oranje. In de nieuwe landencompetitie is niet alleen geld te verdienen, maar ook punten die weer van pas komen voor de EK-kwalificatie die volgend jaar op het programma staat.

Op 13 oktober hervat Oranje de strijd in de Nations League met een clash tegen Duitsland. De Duitsers speelden eerder in de poule met 0-0 gelijk tegen Frankrijk.

Frenkie de Jong (r) in duel met Antoine Griezmann. Ⓒ REUTERS

Bekijk ook: Basisdebuut Frenkie de Jong in Oranje