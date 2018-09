Heldenrol Miedema bij Arsenal: drie goals en twee assists

Miedema scoorde liefst drie keer en was bij de overige twee doelpunten de aangever. „Dank voor jullie komst naar de wedstrijd. Hopelijk hebben jullie genoten en zien we jullie de volgende duels terug”, reageerde Miedema kort via het officiële Twitter-kanaal van de Arsenal-vrouwen.

Met het Nederlands elftal liep het vorige week minder goed af. De beslissende WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Noorwegen ging dinsdag met 2-1 verloren. Ook toen scoorde Miedema weliswaar, maar het leverde geen rechtstreeks ticket op voor het WK van volgend jaar in Frankrijk.

De Oranje-voetbalsters maken nog wel een kans op plaatsing voor het hoofdtoernooi. Dat moet dan via de play-offs gebeuren, waarin eerst Denemarken in een tweeluik de tegenstander is. Bij winst volgt nog een finale tegen België of Zwitserland.