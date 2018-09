Pinot wint loodzware bergetappe in Vuelta

De Fransman kwam na bijna 180 kilometer in de dichte mist als eerste over de streep op de iconische Lagos de Covadonga. Pinot had een kleine halve minuut voorsprong op de Colombiaan Miguel Ángel López.

De Brit Simon Yates werd derde. De kopman van Mitchelton-Scott bleef zo leider in de Vuelta. Steven Kruijswijk finishte als vijfde, Wilco Kelderman moest veel tijd toegeven, ruim vier minuten.

Aan het spektakel op weg naar Lagos de Covadonga was een ontsnapping vooraf gegaan met twaalf renners onder wie Bauke Mollema, de Amerikaan Ben King - beiden vaste klanten in lange vluchten - Danny van Poppel en George Bennett namens LottoNL-Jumbo en toekomstig Sunweb-renner Nicolás Roche. Mollema joeg op punten voor de bergprijs en kwam bij de eerste doorkomst op de Mirador del Fito als eerste boven. De tweede keer ging King hem voor. Het verschil met de groep favorieten bleef klein, met dank aan Astana (López) dat het tempo hoog hield.

Kort voor de slotklim probeerde de Spanjaard Ivan García Cortina het nog alleen, maar eenmaal op weg omhoog was het snel gebeurd met de laatste vluchter en ontbrandde de strijd tussen de beste klimmers. Pinot koos het juiste moment, met dank ook aan zijn achterstand (2.46) in het klassement.

Maandag is de tweede rustdag in deze Vuelta, daarna volgt een individuele tijdrit over 32 kilometer.

