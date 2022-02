Nederlandse shorttracksters naar finale 3000 meter aflossing

Selma Poutsma, Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer en Yara van Kerkhof eindigden in hun heat als eerste. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de aflossingsploeg bij de vrouwen de finale op de Winterspelen haalt.

De finale is zondag 13 februari.

Dit artikel wordt aangevuld

