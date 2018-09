Klassement Vuelta: Kruijswijk in top-5

,,Het was een goede dag, ik heb goed stand kunnen houden'', keek de kopman van LottoNL-Jumbo terug. ,,Ik sta er voorlopig goed bij.'' Kruijswijk is de nummer vijf van het klassement, op 1.29 van leider Simon Yates. Maandag volgt de tweede rustdag.

Bekijk ook: Pinot wint loodzware bergetappe in Vuelta

De 10 kilometer lange helse slotklim naar de meren van Covadonga is inmiddels niet meer weg te denken uit de Vuelta. ,,Het was volle bak vanaf de voet'', vertelde Kruijswijk. ,,Ik moest op het laatst even lossen, met Valverde bij me. Steeds als ik weer leek aan te sluiten versnelde Yates. Alsof hij het erom deed. Uiteindelijk heb ik kunnen terugkomen. Het was lastig, maar dat geldt voor iedereen.''

Bekijk hier het volledige klassement in de Vuelta.