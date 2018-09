Incidenten in de US Open-finale op een rij

In de tweede game van de tweede set ziet umpire Carlos Ramos dat Patrick Mouratoglou, de coach van Serena Williams, gebaren maakt. Omdat coachen niet toegestaan is, bestraft hij dit met de eerste ’code violation’ die geldt als een waarschuwing. Williams is woedend: ’Ik speel niet vals, nooit van mijn leven.’ Mouratoglou geeft later toe: „Het was coaching. Maar ik geloof niet eens dat ze naar me keek. Sascha (Bajin, de coach van Osaka) coachte ook. Honderd van de honderd coaches doen het. Ik ben er nog nooit voor bestraft.”

Bij 3-1 in de tweede set slaat Williams haar racket stuk na een verloren punt. Dat komt haar, geheel volgens de regels, op een tweede ’code violation’ te staan en dat betekent een extra punt voor Osaka. Williams wordt bozer en bozer. „Ik ben niet gecoacht. Je hebt een punt van me gestolen. Je bent me excuses schuldig.’ De sfeer wordt grimmiger in het grote Arthur Ashe Stadion. Osaka blijft stoïcijns en tennist fantastisch.

Serena Williams sloopt haar racket. Ⓒ AFP

Bij 4-3 wisselen de dames van speelhelft en blijft Williams in discussie met de umpire. Ze noemt hem een dief. Carlos Ramos besluit tot een derde ’code violation’ en dat betekent dat Osaka een belangrijk game cadeau krijgt (5-3). Williams: „Maak je een grap? Alleen omdat ik je een dief noemde?”

Bekijk ook: Boete voor woedende Williams

De sfeer wordt explosief in het stadion. Supervisor Brian Earley komt de baan op om de gemoederen te bedaren. „Dit is niet eerlijk”, roept Williams tot vijf keer toe. „Ik heb mannen veel ergere dingen horen roepen maar die werden niet bestraft.”

Williams serveert van 5-3 naar 5-4, maar huilt bij het wisselen van baanhelft. Osaka serveert de wedstrijd uit waarna Williams haar bij het feliciteren moederlijk in de armen sluit.

Bekijk ook: US Open gaat pal voor beschuldigde umpire staan

Serena Williams tijdens haar speech na afloop van de finale. Ⓒ AFP

Bij aanvang van de prijsuitreiking is veel tumult en boe-geroep in het stadion. Beide speelsters huilen. Williams beantwoordt geen vragen, maar vraagt of het boe-geroep kan stoppen omdat ze positieve aandacht wil voor de eerste grandslamtitel van Osaka.