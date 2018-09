Primeur Nederlandse zeilers: eerste olympische testevent in Tokio

1 / 2 1 / 2 De weg naar de Olympische Spelen in 2020 gaat in Tokio beginnen. Ⓒ Telesport

Over twee jaar beginnen op vrijdag 24 juli in Tokio de 32e Olympische Spelen. Toch start morgen al de officiële aanloop richting het mondiale evenement, als in Enoshima het eerste olympische testevent op het programma staat. Het betreft de World Cup Series zeilen die onder olympische omstandigheden worden afgewerkt. De Nederlandse zeiltop is daarbij aanwezig. Klaar om na het meest succesvolle WK ooit ook in 2020 in Japan te gloriëren.