Frankrijk deelt titelverdediger Oranje genadeklap uit in kwartfinale Buigen wordt dan toch barsten voor Leeuwinnen: ’Balen als een stekker’

ROTHERHAM - Klap na klap incasseerden de Oranjevrouwen dit EK, maar zaterdag werd buigen dan toch echt barsten en de spatte droom van titelprolongatie bruut uiteen. Net als in de finale van het WK 2019 en de Olympische Spelen van vorig jaar leidde een strafschop het einde in. Frankrijk won in het New York Stadium in Rotherham na verlenging met 1-0. Een kleine vijf jaar nadat de Leeuwinnen zichzelf op de kaart zetten met EK-winst zijn de Nederlandse voetbalsters hun titel kwijt.