Column Ton Boot: ’Rupsje Nooitgenoeg’

Ton Boot Ⓒ Telesport

De selectie van het voetbalelftal van Denemarken is afgelopen woensdag in staking gegaan, het heeft tot veel commotie in de internationale voetbalwereld geleid. De nationale ploeg heeft de oefeninterland tegen Slowakije met louter B-spelers gespeeld. Geen Christian Eriksen van Tottenham Hotspur, Lasse Schöne van Ajax of andere grootverdieners. De uiteindelijke reden van het conflict tussen de bond en de spelers draaide natuurlijk om geld.