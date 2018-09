Verontwaardigde Denen spelen frustraties van zich af

De middenvelder van Tottenham Hotspur maakte beide doelpunten van zijn ploeg in Aarhus (2-0).

Eriksen, oud-speler van Ajax, opende in de 32e minuut de score. Hij benutte in de 63e minuut ook nog een strafschop. Lasse Schöne speelde de hele wedstrijd voor de Denen. De routinier van Ajax was de enige speler op het veld die actief is in de eredivisie.

Denemarken speelde met de sterkst mogelijke formatie, nadat er een voorlopig akkoord over een cao is gesloten. Het conflict over portretrechten laaide zo hoog op dat de landenploeg afgelopen woensdag met semiprofs uit lagere divisies en zaalvoetballers tegen Slowakije oefende.

Het 'campingelftal' hield de schade nog enigszins beperkt (0-3).