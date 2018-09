Wout Poels in vorm voor WK wielrennen

Nadat Poels in de Tour of Britain de koninginnenrit met aankomst op de Whinlatter Pass wist te winnen, sloot hij zondag in hartje Londen de ronde als tweede af achter de Fransman Julian Alaphilippe.

Waar Tom Dumoulin en Bauke Mollema in principe de kopmannen van de Nederlandse ploeg in de Innsbruck zijn kan Poels zeker op een vrije rol rekenen. De winnaar van Luik-Bastenaken-Luik in 2016 is ervan overtuigd dat het parcours op zijn lijf is geschreven. De finale wordt gekruid met een klim van 2,8 kilometer à 11,5% met een steilste strook van liefst 25%. Vanaf de top is het nog 8 kilometer naar de finish op de Rennweg in Innsbruck.

„Ik heb in het verleden altijd laten zien dat ik op steile beklimmingen goed uit de voeten kan”, aldus Poels. „Zo eindigde ik op de Angrilu in de Ronde van Spanje twee keer tweede. Deze prestatie in de Tour of Britain is een bewijs dat ik met een Giro d’Italia en Tour de France in de benen nog altijd in goeden doen ben.”