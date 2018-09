Bardet hard onderuit in afdaling

Bardet reed de eendaagse wedstrijd nog wel uit en eindigde als 26e. Kort medisch onderzoek wees uit dat hij kneuzingen en schaafwonden aan zijn borst heeft opgelopen. Bardet reist zondagavond nog richting Prémanon, waar de Franse ploeg zich voorbereidt op het WK later in de maand in Innsbruck.

Bardet laat zich maandag verder onderzoeken. ,,Ik heb de wedstrijd met veel adrealine in mijn lijf uitgereden", zei hij. ,,Dan voel je niet meteen alle pijn. Ik heb even tijd nodig om precies de balans op te maken."