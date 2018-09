Hasselbaink naar topclub in Israël

In Nederland is de transfermarkt al gesloten, maar in Israël is het nog mogelijk om tot 17 september van club te veranderen. Hasselbaink, die in de jeugd uitkwam voor Ajax en PSV, verhuisde in de zomer van 2017 van Excelsior naar het eveneens Israelische Kiryat Shmona. Daar viel hij voortdurend op en zijn prestaties leverden hem een grotere deal op bij de kampioen.

Zaakwaarnemer Humphrey Nijman, die eerder Nigels oom Jerrel naar Leeds United en Chelsea begeleidde, bereikte gisteren een akkoord over een contract tot de zomer van 2021, met een optie voor nóg een seizoen.