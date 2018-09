Jubileum voor Wijnaldum in Oranje

De 27-jarige middenvelder van Liverpool ontvangt als aandenken een zilveren schaal. Wijnaldum debuteerde ruim zeven jaar geleden in Oranje.

De Rotterdammer, oud-speler van Feyenoord, PSV en Newcastle United, mocht op 2 september 2011 vlak voor tijd invallen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino. Wijnaldum had slechts drie minuten om meteen zijn eerste doelpunt voor Oranje te maken, de 11-0 in de wedstrijd. In de daaropvolgende 48 interlands volgden nog zeven treffers.

Wijnaldum is na Daley Blind en Ryan Babel de meest ervaren international in de huidige selectie van bondscoach Ronald Koeman. Blind en Babel beginnen aan respectievelijk hun 56e en 51e wedstrijd in Oranje.