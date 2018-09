FC Utrecht pakt door met Dick Advocaat

De 70-jarige Advocaat speelde in de periode 1983/’84 nog 39 competitiewedstrijden voor FC Utrecht, dat daarmee de laatste club is waarvoor hij als professional in actie kwam. Daarmee past hij goed in de Utrechtse traditie om een hoofdtrainer te hebben met een achtergrond als speler in de Galgenwaard. Van de negen trainers die sinds 2000 aan het roer stonden bij FC Utrecht had alleen Erwin Koeman geen verleden als speler bij de club. De oud-international was in 2011 slechts een kleine vijf maanden als hoofdtrainer van FC Utrecht actief.

