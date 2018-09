Koeman: ’Kijken of we op de goede weg zijn’

„Dit is anders dan een oefenwedstrijd”, aldus bondscoach Ronald Koeman tegenover de NOS over het eerste duel in de Nations League tegen wereldkampioen Frankrijk.

„We willen punten halen, goede uitslagen maken. Dat bepaalt of je op de goede weg bent zoals mijn gevoel aangeeft.”

Volg hier live het duel tussen Frankrijk en Nederland.

Frenkie de Jong maakt na een invalbeurt eerder deze week tegen Peru zijn basisdebuut voor het Nederlands elftal. „De ene coach doet het wel, de andere wacht ermee”, aldus Koeman. „Ik vind dat hij eraan toe is.”

De Jong overtuigde Koeman in de tweede helft van het oefenduel van donderdag met Peru (2-1), net als Davy Pröpper die ook tegen de wereldkampioen start. Ruud Vormer is zijn basisplaats verloren aan Quincy Promes. „We willen naar een speelwijze toe dat we kunnen variëren met drie of vier verdedigers. Nu zullen dat vier verdedigers worden. Tete zal op rechts echter door moeten schuiven. Dan hebben we drie verdedigers voor Giroud en Mbappé”, doelde de bondscoach op Matthijs de Ligt, Daley Blind en Virgil van Dijk. „Onze centrale middenvelders moeten er voor zorgen dat Griezmann zijn twee aanvallende ploeggenoten niet makkelijk kan aanspelen. Als Griezmann zelf diep gaat dan moet een centrale verdediger hem oppakken.”

Daley Blind wordt belast met de bewaking van de snelle Mbappé. „Maar Ryan Babel en andere middenvelders zullen hem moeten steunen. Iedereen krijgt het heel lastig tegen Mbappé. We moeten hem weinig ruimte geven en compact verdedigen.”