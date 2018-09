Verrassing dubbelfinale US Open: favorieten verspelen matchpoints

Het als dertiende geplaatste tenniskoppel versloeg in een enerverende finale Timea Babos uit Hongarije en Kristina Mladenovic uit Frankrijk. Na ruim 2,5 uur moest het als tweede geplaatste duo capituleren: 3-6 7-6 (2) 7-6 (6).

Babos en Mladenovic lieten in de tweede set bij een voorsprong van 5-4 twee matchpoints liggen. Barty en Vandeweghe vochten knap terug en brachten met ruim verschil in de tiebreak alsnog de tweede set op hun naam. In de derde set leverden beide koppels hun service een keer in. Vanaf 3-3 ging de strijd gelijk op. In de tiende game lieten Barty en Vandeweghe op hun beurt twee matchpoints onbenut.

In de beslissende tiebreak konden Babos en Mladenovic opnieuw een matchpoint niet verzilveren. Een dubbele fout werd het Hongaars-Franse koppel uiteindelijk fataal.

