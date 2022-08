’Heb ze vaker zo gemaakt, maar alleen op de training’

Premium Voetbal

Kan Schreuder nog om Brobbey heen?

Pratend over de fitheid van Brian Brobbey (20), gaf Alfred Schreuder onbedoeld antwoord op de vraag die iedereen na Fortuna Sittard-Ajax (2-3) bezighield: kan de trainer van Ajax in zijn basisformatie nog om de jonge spits heen? „Voor een hele wedstrijd is het nog te vroeg. Maar 45 minuten, zoals te...