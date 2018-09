Oranje strijdend ten onder tegen wereldkampioen Frankrijk

De Fransen traden aan met nagenoeg dezelfde ploeg die twee maanden geleden in Rusland de wereldtitel pakte. Alleen de geblesseerde keeper Hugo Lloris was er dit keer niet bij.

Al na 14 minuten stonden de Fransen op 1-0. Na defensief geklungel van Quincy Promes kon Blaise Matuidi voorgeven waarna Kylian Mbappé de bal van dichtbij binnentikte. Binnen een minuut moest Jasper Cillessen al redden na een schot van Mbappé. Daarna bleef de druk op het doel van Oranje, maar de storm van de openingsfase ging liggen.

Kylian Mbappe viert de openingstreffer van de Fransen. Ⓒ REUTERS

Cillessen redde vijf minuten voor rust nog alert na een superversnelling van Mbappé. Hij kon de bal net voor de voeten van de aanvaller wegtikken. Aan de andere kant was er voor rust een mogelijkheid voor Georginio Wijnaldum maar de jubilaris, hij speelde zijn 50e duel voor Oranje, nam de bal volledig verkeerd aan.

Na rust kwam Oranje iets beter uit de startblokken dan in de eerste helft. Een lage van voorzet van Daley Blind werd over de achterlijn gewerkt. De hoekschop belandde uiteindelijk in de handen van de Franse doelman Alphonse Aréola. In de 67e minuut kreeg Nederland zijn goal te pakken. Een goede aanval werd afgerond door Ryan Babel. Even later verprutste Memphis nog een prima kans op een voorsprong door de bal hard naast te schieten. Olivier Giroud, de spits die op het WK droog bleef staan, maakte een kwartier voor tijd aan eventuele illusies van Oranje op een stunt een eind door de 2-1 heerlijk binnen te knallen. Daarna drong Oranje nog wel aan op de gelijkmaker, maar ook in de vier minuten extra speeltijd werd er niet meer gescoord.

Feest bij Oranje na de treffer van Ryan Babel. Ⓒ REUTERS

Op 13 oktober wacht Oranje de tweede wedstrijd in de Nations League tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. De Mannschaft speelde zijn eerste wedstrijd met 0-0 gelijk tegen Frankrijk.

Frenkie de Jong, die zijn basisdebuut maakte, met Antoine Griezmann. Ⓒ REUTERS