Van Dijk over fout bij Oranje: ’Dat hoort bij voetbal’

„Met vlagen hebben we goed voetbal laten zien, vooral in de tweede helft. In de eerste helft waren we vooral zoekende. Verder komen we ongelukkig op achterstand”, doelde aanvoerder Van Dijk op de fout van Quincy Promes bij de eerste treffer van de Fransen. Kylian Mbappé profiteerde binnen een kwartier van het defensief geklungel en tike de 1-0 binnen achter doelman Jasper Cillessen. „Fouten gebeuren in de wedstrijd, dat hoort bij voetbal. Het is alleen jammer dat het nu gebeurt. Je komt onnodig met 1-0 achter en dan loop je achter de feiten aan.” Ryan Babel tekende nog wel voor de gelijkmaker, maar uiteindelijk nam Olivier Giroud de winnende treffer van Frankrijk voor zijn rekening.

Van Dijk vond niet dat de Fransen veel beter dan Oranje speelden, ook niet in de eerste 45 minuten. „Als ze veel de bal hebben, lijkt het alsof zij de bovenliggende partij zijn. Maar Frankrijk kwam niet tot veel kansen”, stelde de verdediger van Liverpool, die bij de goal van Giroud zelf niet helemaal vrijuit gaan. „In de tweede helft krijgen we ook mogelijkheden, maar het zat er net niet in. Je wilt winnen, je komt hier niet om te verliezen. Een goed resultaat zat erin, daarom balen we enorm. Maar er zijn genoeg positieve punten. Alleen voelt verliezen altijd slecht.”

