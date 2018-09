Frenkie de Jong: ’Kennismaking met hoger niveau’

De Jong nam tegen de Fransen veel risico, maar eigenlijk in alle gevallen pakten zijn acties goed uit. „Ik vind niet dat ik met lef heb gespeeld, ik heb gewoon normaal gespeeld”, reageerde hij voor de camera’s van de NOS. Hij kijkt verder met een goed gevoel terug op de afgelopen periode bij Oanje. Zo viel hij vorige week ook al in tijdens de met 2-1 gewonnen oefeninterland tegen Peru. „Een leerzame kennismaking met een wat hoger niveau. Ze zijn allemaal wat sterker, groter en tactisch vaardiger. Ik denk dat het goed voor me is geweest.”

De eerste helft tegen Frankrijk was volgens De Jong moeizaam. „We werden te ver teruggedrukt en kwamen er niet echt uit. We durfden na rust meer te voetballen. Toen wisten we er een paar goed uit te komen. Dat gaf vertrouwen. Frankrijk speelde in de tweede helft ook wat minder. We gaven ook niet veel meer weg. Jammer dat we niet op 1-2 konden komen. We waren er paar keer dichtbij.” Onder de indruk van zijn tegenstander, onder wie de razendsnelle Kylian Mbappé was hij echter nauwelijks. „Ik ben zeker niet geschrokken van het niveau, maar ik weet echt wel dat het goede spelers zijn.”

