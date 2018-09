’Kevin Strootman lijkt het gevoel kwijt’

Kevin Strootman in actie namens zijn nieuwe club Olympique Marseille. Ⓒ VI Images

SAINT-DENIS - Hoe kan dat nou toch? Kevin Strootman, 42-voudig international, bij AS Roma op handen gedragen, voor 25 miljoen euro als internationale topspeler getransfereerd naar Olympique Marseille, maar haperend in Oranje. Ook Bert van Marwijk, de bondscoach die hem in februari 2011 liet debuteren, zoekt als hem daar naar wordt gevraagd naar een antwoord.