Koeman: ’Ik ben nu echt boos’

Aan de eerste treffer ging een fout van Quincy Promes vooraf. Het winnende doel van Olivier Giroud had volgens de bondscoach ook nooit mogen vallen. „We moeten de voorzet op de spits voorkomen. En we moeten ook voorkomen dat hij raak kan schieten”, mopperde hij.

„De gevaarlijke momenten kwamen door fouten van ons. Het meest pijnlijke was de tweede goal, dat mag niet. Dat is onnodig, ” aldus Koeman voor de camera van de NOS. „Er waren ook een aantal cruciale momenten die we niet benutten.”

„Je verwacht niet dat je 90 minuten de baas bent op het veld. De eerste 20 minuten hadden we misschien te veel respect. We hebben wel kleur op het gezicht", meent Koeman. ,,We hebben niet alleen hard gewerkt, maar ook goed gespeeld. Als we echt gaan voetballen, dan kunnen we echt goed voetballen.

Koeman herhaalde dat Oranje in zijn ogen op de goede weg is. Dat hebben we in delen van de wedstrijd aangetoond. Maar we moeten ons ook verbeteren. Fouten op dit hoge niveau worden afgestraft.”