Matthews wint ook in Montréal

Matthews wist in de laatste meters de Italiaan Sonny Colbrelli nog te passeren. De Belg Greg Van Avermaet eindigde als derde. Timo Roosen (LottoNL-Jumbo) kwam als eerste Nederlander als vijfde over de streep.

Afgelopen vrijdag ging de winst in de Grand Prix van Québec eveneens naar Matthews, die opvallend genoeg niet voor de komende WK in Innsbruck is geselecteerd.

De koers over 195 kilometer, met start en finish in Montréal, werd gekenmerkt door een vroege vluchtpoging van vijf renners. Het groepje kreeg een maximale voorsprong van ruim 5 minuten, maar werd teruggehaald.

Met nog twee rondjes van ruim 12 kilometer te rijden, vormde zich een nieuw kopgroepje met de Slovenen Matej Mohoric en Jan Polanc en de Oostenrijker Gregor Mühlberger. Op 11 kilometer van de finish was het gedaan met de vluchters en nam de Brit James Knox het initiatief. Hij kreeg voorin gezelschap van de Deen Jakob Fuglsang en de Belg Tim Wellens. Ook deze vluchtpoging strandde waarna 6 kilometer voor het einde de hele groep weer bij elkaar was.

Op 4 kilometer probeerde de Fransman Benoît Cosnefroy het vergeefs nog even alleen. Daarna bleek niemand opgewassen tegen de sprintsnelheid van Matthews.