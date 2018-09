Dutch Darts Championship krijgt verrassende winnaar

Alles begon eigenlijk al zaterdag in de tweede ronde. Topfavoriet Michael van Gerwen ging kansloos (1-6 in legs) onderuit tegen de relatief onbekende William O’Connor. De nummer één van de wereld bleef met een gemiddelde van onder de 90 punten per drie pijlen ver verwijderd van zijn gewenste niveau.

Andere favorieten volgden op zondag het voorbeeld van Van Gerwen. Zo sneuvelde tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis in de kwartfinales. Hij verloor van de latere winnaar White. Ook Peter Wright, de excentrieke Schot, verslikte zich in White. Dat gebeurde in de halve finale. In de eindstrijd zegevierde White met 8-5 in legs over Ricky Evans.

