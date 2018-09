Primeur De Groot in New York

De nummer één van de wereld won in de eindstrijd van haar Japanse rivale Yui Kamiji. De Groot zegevierde in twee sets: 6-2 6-3. Daarmee nam de speelster uit Woerden in New York revanche voor haar nederlaag vorig jaar in de finale tegen Kamiji.

De Groot behaalde op Flushing Meadows haar derde toernooizege in een grandslam in 2018. Ze schreef eerder Wimbledon en de Australian Open op haar naam.