’Zaak-ING afgedaan voor KNVB’

,,We hebben begrepen dat er een schikking is getroffen”, zegt een woordvoerder van de voetbalbond. ,,Daarmee is de zaak wat ons betreft afgedaan. We zijn blij met ING als hoofdsponsor, een partij die al jaren het voetbal in de hele breedte ondersteunt.”

Dagelijks het belangrijkste sportnieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik