’Meerdere Europese topclubs azen al op Ryan Gravenberch’

De topwedstrijd Feyenoord - AZ staat dit weekeinde op het programma. Volgens Driessen en Verweij wordt het tijd dat Myron Boadu en Calvin Stengs meer gaan laten zien. Voor Stengs is het ook belangrijk, om zeker te zijn van een plek in de selectie van het Nederlands elftal.

Er wordt vaak positief gesproken over de resultaten van AZ, en negatiever over die van Feyenoord. Maar welke club presteerde nu beter de laatste jaren? Het komt in de podcast aan bod.

Dan Ajax. De Duitse krant Bild Zeitung meldt dat Ajax-coach Erik ten Hag in gesprek zou zijn met Borussia Mönchengladbach. Volgens Driessen zou Ten Hag een grotere club ook aankunnen. Maar het zou logisch zijn als hij na dit seizoen vertrekt, stellen Driessen en Verweij. Maar wie moet Ten Hag gaan opvolgen? Twee opvallende mogelijkheden worden besproken.

Ook gaat het over Ryan Gravenberch, die dit seizoen een komeetachtige ontwikkeling doormaakt. Directeur voetbalzaken Marc Overmars kan Gravenberch, als hij zich zo verder ontwikkelt, voor een megabedrag verkopen. „Er wordt vanuit alle grote clubs in Europa nadrukkelijk naar hem gekeken”, weet Verweij.

Een opmerkelijke persconferentie bij PSV wordt besproken. Vragen over de zaak die speelt tussen de KNVB en PSV-coach Roger Schmidt waren verboden. Volgens de Duitser zou Nijhuis hebben gezegd dat hij expres in het nadeel van PSV had gefloten, in het duel bij Sparta. „Het was net een kleuterklas bij PSV. Ze willen niet provinciaals zijn, maar doen nu wel zo”, aldus Driessen.

Verder in Kick-off: het opmerkelijke aankoopbeleid van ADO Den Haag, het ontbreken van de VAR in de bekerduels en de laatste transferupdates.