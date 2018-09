’Oranje heeft meer kwaliteit dan we onszelf aanpraten’

Bekijk ook: Oranje strijdend ten onder tegen wereldkampioen Frankrijk

Een veel gehoord geluid is dat er een Strootman van vóór en na zijn ernstige knieblessure is. Maar voormalig bondscoach Bert van Marwijk kijkt verder. „Laat ik ermee beginnen dat het wel iets zegt over de status van het Nederlands elftal als je zo’n jongen op de bank hebt zitten”, trapt Van Marwijk af. „Kennelijk hebben we meer kwaliteit dan we onszelf aanpraten.”

De verliezend WK-finalist van 2010 denkt dat de belangrijkste oorzaak van het verschil tussen de clubvoetballer en de international Strootman in zijn vorige werkomgeving ligt. „Dat is eigenlijk het enige dat ik kan verzinnen. In Italië werden toch andere dingen gevraagd dan in Oranje. Het overkwam Mark (van Bommel, red.) ook toen hij naar AC Milan ging. Daar speelde hij net als Kevin toch iets meer naar achteren”, zegt Van Marwijk.

