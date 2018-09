Inter haalt ervaren Spanjaard

De 32-jarige spelmaker verbond zich voor drie jaar aan de blauw-zwarte formatie uit Milaan. Valero speelde de afgelopen vijf seizoenen meer dan tweehonderd wedstrijden in het paarse shirt van Fiorentina.

De middenvelder komt uit de jeugdopleiding van Real Madrid, waarvoor hij twee keer in de hoofdmacht speelde. Via Real Mallorca, de Engelse club West Bromwich Albion en Villarreal belandde hij in 2012 in Florence.

Daar maakte de technisch begaafde spelmaker vooral naam met zijn vele assists. Inter betaalt zo'n 6 miljoen euro om de eenmalig Spaans international over te nemen.